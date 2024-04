Il Papa al G7 in Puglia sull' AI - parteciperà ' in presenza'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024)Francescoal G7 in'intelligenza artificiale "in". E' quanto riferito all'ANSA dalla sala stampa vaticana. Strumenti al servizio della pace, per promuovere la dignità di tutti, per sostenere le fasce più fragili, dai giovani ai detenuti, dai poveri ai migranti. Il, 87 anni, uomo di quella generazione che fa fatica anche ad usare il cellulare, ha capito che le nuove tecnologie sono la nuova frontiera: non devono spaventare ma debbono essere legate a principi, valori, ad un'etica. Per questo, con un pianeta alle prese con "la terza guerra mondiale a pezzi", devastato da povertà e ingiustizie,Francesco ha deciso di dedicare i principali documenti di questo 2024 proprio all'intelligenza artificiale. Sono infatti il tema sia ...