Volley - Perugia vuole far festa ma mai dire mai con Monza che punta alla bella!

(Di venerdì 26 aprile 2024) C’è aria diin casa Sir Susa Vimma contro la Mintniente è scontato in questi playoff. Gara 4, in programma domenica 28 aprile alle 18.00, arriva dopo la seconda vittoria casalinga degli umbri che, a parte qualche distrazione nel terzo set, hanno pressoché dominato il match alzando leggermente l’asticella e facendo pendere decisamente l’ago della bilancia della serie dpropria parte. Per la squadra di Lorenzetti tutto, o quasi, ha funzionato bene nella sfida casalinga in gara3, dal servizio, che ha tenuto un scacco i ricevitori avversari, diminuendone le potenzialità offensive e costringendo Eccheli a non cambiare assetto come invece accadde in gara1 quando con Szwarc in campocreò non pochi grattacapi agli umbri nella seconda parte del match. Bene a muro e bene anche in ...