PSG Barcellona - insulti razzisti e saluti nazisti Arrivano i DASPO

Partita pirotecnica tra Barcellona e Paris Saint-Germain al Montjuic : il gol di Raphinha per i blaugrana al 12?, poi l'espulsione di Araujo e il pareggio di Ousmane Dembelè . Proprio quel Dembelè che a Barcellona fu aspramente criticato tra infortuni e prestazioni non all'altezza e che all'andata ...

Xavi perde la testa durante Barcellona-PSG . Frasi e insulti gravi nei confronti di arbitro e quarto uomo per le decisioni prese dal direttore di grave. In realtà il fischietto rumeno è stato impeccabile.

barcellona, pugno duro per i saluti nazisti a Parigi: sospesi i tifosi colpevoli - Il barcellona ha deciso di sospendere per il momento lo status dei tesserati dei 3 tifosi arrestati dalla polizia francese per saluto nazista ...

Olbia, nuovo incendio doloso: oltre 20 auto in fiamme negli ultimi mesi - (LaPresse) Nuova auto incendiata nella notte a Olbia. Intorno alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in una piazzola sterrata in via barcellona alta, all'uscita nord della ...

Laporta tuona dopo Real-barcellona: "Chiederemo di rigiocare il Clasico" - Fa discutere il gol fantasma non dato a Yamal: il presidente blaugrana si fa forte di un precedente avvenuto in Europa, con la gara che verrà ripetuta ...

