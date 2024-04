Ginnastica artistica - Rhys McClenaghan padrone totale del cavallo | difesa la doppia coron - Verniaiev cade agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024)non ha conosciuto rivali alcon maniglie e si è laureato Campione d’Europa per la terza volta in carriera. Il fuoriclasse irlandese è riuscito a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa ad Antalya, imponendosi di forza di fronte al pubblico di Rimini grazie a un esercizio perentorio e di assoluta caratura tecnica. Il 24enne di Newtownards ha giganteggiato dall’alto di un talento cristallino, è stato impeccabile in esecuzione (8.8) e ha trionfato con il roboante punteggio di 15.300 (6.5 il D Score).si è esibito per penultimo e con la strada spianata, visto che l’altro grande favorito della vigilia era finito fuori dai giochi a causa di una caduta. L’ucraino Oleg, primo in qualifica e con un palmares da brividi (su tutto spicca ...