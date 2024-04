Italia - due scosse di terremoto consecutive

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024)nelle Marche: due lievihanno colpito la provincia di Ascoli poco dopo le 18. L’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato una prima scossa di magnitudo 2.1 alle 18.03 e una seconda di magnitudo 2.6 alle 18.11. Entrambi gli eventi sismici hanno avuto come epicentro Arquata del Tronto, uno dei comuni più gravemente colpiti daldel 2016. I comuni più vicini all’epicentro sono Montegallo, Accumoli (Rieti), Acquasanta Terme e Montemonaco. Questo evento sismico segue una scossa di magnitudo 2.7 che era stata registrata dall’Ingv l’10 aprile nella provincia di Pesaro Urbino, a pochi chilometri da Acqualagna. Non si segnalano danni a persone o strutture, ma la popolazione locale rimane in allerta data la frequenza degli eventi sismici nella regione. Gli esperti continuano a monitorare ...