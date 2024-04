Firenze - Dopo il tragico crollo avvenuto a Firenze , che ha causato quattro vittime e un disperso nel cantiere di un nuovo centro commerciale, la fabbrica della Magneti Marelli di Sulmona aderirà allo Sciopero domani, 21 febbraio, in segno di solidarietà e per sollevare l' alla rme riguardo alla ... Continua a leggere>>

marelli presenta a Pechino i nuovi fari anteriori con lidar integrato - In occasione del Salone Internazionale dell'Auto di Pechino, marelli ha presentato gli innovativi fari anteriori con tecnologia lidar di nuova generazione ...

marelli e Hesai, nuovi fari anteriori con lidar integrati - marelli (specializaata in tecnologie per la mobilità in ambito automotiveI e Hesai Group (azienda specalizzata in tecnologie lidar per il settore automotive), hanno annunciato una collaborazione volta ...

marelli a Pechino con nuove funzioni per gestione di bordo e connettività - Al Salone le sue ultime innovazioni al Salone Internazionale dell'Auto di Pechino (Cina) in programma dal 25 aprile al 4 maggio 2024 ...

