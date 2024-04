Pentathlon moderno - World Cup Budapest 2024 | Giorgio Malan vola in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un superha ottenuto il pass per ladi, dove è in corso di svolgimento la terza tappa dellaCupdi, raggiungendo così Elena Micheli che ieri aveva conquistato la qualificazione in campo femminile. Il campione europeo in carica ha chiuso la semiB al nono posto con 1201 punti, al comando il cinese Shuai Lou con 1208 e dunque la classifica è cortissima. E’ stato eliminato in semil’altro azzurro ai nastri di partenza, vale a dire Giuseppe Mattia Parisi, sedicesimo con 1162 punti. Nella semiA, invece, miglior punteggio per il coreano Changwan Seo. Presso gli impianti dell’University of Public Service di ...