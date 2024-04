Italia leader in Ue con 1,6 milioni imprenditrici - ma ultima per tasso occupate | 53,4%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 aprile 2024 – L’è al primo posto in Europa per numero die lavoratrici indipendenti, 1.610.000, manella classifica Ue perdi occupazione femminile: 53,4% contro la media del 66,1%. E spicca in Europa per un altro record negativo: il maggior numero di giovani donne tra 25-34 anni, 938mila, che n on si of frono sul mercato del lavoro. Lo rileva un rapporto di Confartigianato presentato alla Convention di Donne Impresa Confartigianato che mette in evidenza luci e ombre del lavoro femminile in. Tra il 2021 e il 2023, ildi occupazione delle donne è aumentato di 2,4 punti percentuali e sono cresciute del 4,8% leindipendenti. Che si affermano anche nei campi più innovativi con un aumento, registrato dal 2018 ...