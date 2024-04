Curling - Estonia e Svezia si sfideranno per l’oro ai Mondiali di doppio misto

(Di venerdì 26 aprile 2024)si affronteranno nella finale perai2024 di, che si stanno disputando sul ghiaccio di Oestersund (). Marie Kaldvee e Harri Lill hanno battuto la Norvegia per 8-6, grazie a una perentoria rimonta da tre punti firmata tra nono end (due punti con il vantaggio del power-play) e decimo parziale (un punto strappando la mano). Isabella Wranaa e Rasmus Wranna hanno invece regolato la Svizzera degli Schwaller per 6-3: decisivi i due punti siglati di mano tra quarta e sesta frazione, prima di strappare il martello sul power-play degli avversari. Norvegia e Svizzera si affronteranno così per la medaglia di bronzo. Gli atti conclusivi andranno in scena sabato 27 marzo (ore 10.00 per il terzo posto, ore ...

Niente da fare per l' Italia di Curling maschile, che esce sconfitta in semifinale dai Mondiali 2024 di Schaffhausen, in Svizzera. Al KSS Freizeitpark passa la Svezia per 5-3. Italia di Ryan Fry, che scende sul ghiaccio con i soliti Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella

Sfuma ancora in semifinale il sogno della Nazionale italiana maschile di Curling . Gli azzurri infatti hanno dovuto cedere il passo alla Svezia ai Campionati Mondiali 2024, rassegna in scena in Svizzera, precisamente a Schaffahausen (Svizzera). La fortissima squadra di Edin ha superato i nostri

La Svezia ha vinto i Mondiali 2024 di Curling maschile. La corazzata scandinava ha sconfitto il Canada per 6-5 in un'equilibratissima finale andata in scena sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera) e ha così conquistato una meritatissima medaglia d'oro, arrivata al termine di un'autentica

La Svizzera si arrende alla svezia nella semifinale iridata - La Svizzera non è riuscita nell'impresa di raggiungere la finale ai Mondiali di doppio misto di curling in corso a Östersund, in svezia. Nella città in cui nel 2018 arrivò l'ultima medaglia elvetica,

curling misto: la Svizzera e l'Estonia accedono in semifinale ai Mondiali 2024. Battute Scozia e Canada - La Svizzera e l'Estonia accedono in semifinale ai Campionati Mondiali 2024 di curling misto, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni sul ghiaccio

La Svizzera vola in semifinale ai Mondiali di doppio misto - La Svizzera si giocherà le medaglie anche ai Mondiali di doppio misto di curling in corso a Östersund. Briar e Yannick Schwaller si sono imposti per 8-6 contro la Scozia nella partita di qualificazion

