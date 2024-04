Renault avvia colloqui tecnologici con Li Auto e Xiaomi in Cina - In un clima di tensioni crescenti, Renault avvia dialoghi con Li Auto e Xiaomi per potenziare l'innovazione nei veicoli elettrici ...

Continua a leggere>>

tensioni in commissione sull’Autonomia, Pagano caccia Penza (M5S) - Roma, 26 apr. (askanews) – Nuove tensioni in commissione Affari costituzionali della Camera: al momento di una votazione su un emendamento sul ddl sull’autonomia regionale differenziata si è aperta un ...

Continua a leggere>>

Autonomia, Schlein: Meloni e Tajani sotto schiaffo della Lega - Roma, 26 apr. (askanews) – “Quanto sta accadendo in commissione Affari costituzionali della Camera conferma che la maggioranza è sotto schiaffo della Lega”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlei ...

Continua a leggere>>