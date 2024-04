Fassino - ora spuntano i testimoni

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il deputato del Partito Democratico Pieroè di recente finito al centro di un’indagine per un presunto tentativo di furto in un duty free dell’aeroporto di Fiumicino.è stato denunciato il 15 aprile dopo essere stato sorpreso con una confezione di profumo Chanel in tasca, senza che fosse stata pagata. Le indagini hanno portato alla luce un video che sembrerebbero contraddire la sua versione dei fatti, in cui sosteneva di aver messo involontariamente la confezione in tasca a causa di una distrazione durante una telefonata. Gli agenti della Polaria, dopo aver consultato le immagini delle telecamere e ascoltato leanze del personale del negozio, hanno proceduto alla denuncia per il reato di furto. “Non intendevo appropriarmi indebitamente di una boccettina di profumo”, ha dichiarato, ...