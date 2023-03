Pioli sicuro: “Il Napoli non è imbattibile, in Champions la storia sarà diversa!” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in occasione della presentazione del diciottesimo Torneo Amici dei Bambini, un evento benefico tenutosi a Milano. Il tecnico rossonero ha parlato del Napoli e del sorteggio di Champions League che vedrà proprio sfidarsi il Milan contro i partenopei per un doppio confronto storico che può valere la semifinale. Di seguito quanto evidenziato: Sulle sfide contro il Napoli: “Domenica in campionato sarà una cosa, in Champions ci saranno altre due sfide. Gli azzurri sono molto forti, ci sono grandi giocatori, sta facendo un campionato fantastico ma la Champions è la Champions. Tutte le otto squadre rimaste sono forti, le difficoltà ci saranno per tutti ma ci saranno anche grandi stimoli e ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Stefano, allenatore del Milan, è intervenuto in occasione della presentazione del diciottesimo Torneo Amici dei Bambini, un evento benefico tenutosi a Milano. Il tecnico rossonero ha parlato dele del sorteggio diLeague che vedrà proprio sfidarsi il Milan contro i partenopei per un doppio confronto storico che può valere la semifinale. Di seguito quanto evidenziato: Sulle sfide contro il: “Domenica in campionatouna cosa, inci saranno altre due sfide. Gli azzurri sono molto forti, ci sono grandi giocatori, sta facendo un campionato fantastico ma laè la. Tutte le otto squadre rimaste sono forti, le difficoltà ci saranno per tutti ma ci saranno anche grandi stimoli e ...

