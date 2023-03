Francia in rivolta contro Macron, il partito della Le Pen vola nei sondaggi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar – Chi vincerebbe le elezioni in Francia se si dovesse andare a votare oggi? Difficile dirlo con certezza, ma stando agli ultimi sondaggi, un dato è chiaro: il Rassemblement National di Marine Le Pen sta dilagando. Le imponenti proteste che ormai da diversi giorni infiammano il Paese transalpino, con il presidente Emmanuel Macron sotto accusa per la riforma delle pensioni, avvantaggia dunque la destra della Le Pen. A rivelarlo è in particolare il sondaggio dell’istituto IFOP, pubblicato oggi da Le Journal du Dimanche. Le Pen col vento in poppa: ecco cosa accadrebbe in Francia se si votasse oggi Se in Francia si andasse a votare domenica prossima, la maggioranza di Emmanuel Macron perderebbe circa 5 punti percentuali, con il 26% dei francesi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar – Chi vincerebbe le elezioni inse si dovesse andare a votare oggi? Difficile dirlo con certezza, ma stando agli ultimi, un dato è chiaro: il Rassemblement National di Marine Le Pen sta dilagando. Le imponenti proteste che ormai da diversi giorni infiammano il Paese transalpino, con il presidente Emmanuelsotto accusa per la riforma delle pensioni, avvantaggia dunque la destraLe Pen. A rivelarlo è in particolare ilo dell’istituto IFOP, pubblicato oggi da Le Journal du Dimanche. Le Pen col vento in poppa: ecco cosa accadrebbe inse si votasse oggi Se insi andasse a votare domenica prossima, la maggioranza di Emmanuelperderebbe circa 5 punti percentuali, con il 26% dei francesi ...

