Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri sera al San Raffaele di Milano. Secondo quanto si è appreso, il leader di Fo… - dopiot : RT @kiara86769608: Il 31 marzo è previsto l'esame dell'imputato Silvio Berlusconi difeso, dai legali Roberto Eustachio Sisto e Federico Cec… - MaxLandra : ..#BERLUSCONI RICOVERATO AL #SANRAFFAELE..!! SARA MICA CHE HA IL SOLITO ATTACCO DI #UVEITE..?? - SgtAladin : RT @kiara86769608: Il 31 marzo è previsto l'esame dell'imputato Silvio Berlusconi difeso, dai legali Roberto Eustachio Sisto e Federico Cec… - CosettaGiordano : RT @kiara86769608: Il 31 marzo è previsto l'esame dell'imputato Silvio Berlusconi difeso, dai legali Roberto Eustachio Sisto e Federico Cec… -

Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ...da tre giorni all'ospedale San Raffaele di Milano, Silvionon sarà dimesso oggi, mercoledì 29 marzo, come previsto, ma resterà nella struttura un giorno in più. Una degenza ...Luigi, figlio minore del Cav, ha fatto visita intorno alle 13:40 al padre,dalla sera di lunedì 27 marzo all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti, 'controlli di routine' ...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano, come sta il Cav Il figlio Luigi lo visita in ospedale ilmessaggero.it

Roma, 29 mar. (askanews) – Silvio Berlusconi resta ricoverato ancora per una notte al San Raffaele. Secondo quanto riferiscono fonti di Forza Italia, è probabile che venga dimesso domani. L’ex premier ...(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Silvio Berlusconi, ricoverato da lunedì sera per alcuni accertamenti, potrebbe lasciare domani - secondo quanto si apprende - l'ospedale San Raffaele di Milano. Il presidente ...