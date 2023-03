Ana Obregón, mamma a 68 anni grazie alla GPA dopo avere perso il figlio 27enne (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ana Obregón è diventata mamma per la seconda volta a 68 anni grazie alla GPA, la maternità surorogata. A immortalarla ci ha pensato la rivista madrilena ¡Hola!, che l’ha sorpresa mentre usciva da una clinica privata di Miami, in Florida, il Memorial Regional Hospital, dove è nata una bambina. La conduttrice e produttrice era stata informata della nascita ormai imminente, per questo si era recata in città poco prima del parto per poi portare a casa con sé la piccola. Il suo arrivo rappresenta per lei un segno di rinascita, a distanza di quasi due anni dalla scomparsa del suo primogenito, Alejandro Lecquio Garcia, morto a maggio del 2020 a causa di un cancro. Il parto sarebbe avvenuto il 20 marzo 2023, due giorni dopo la neonata avrebbe lasciato la ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 29 marzo 2023) Anaè diventataper la seconda volta a 68GPA, la maternità surorogata. A immortalarla ci ha pensato la rivista madrilena ¡Hola!, che l’ha sorpresa mentre usciva da una clinica privata di Miami, in Florida, il Memorial Regional Hospital, dove è nata una bambina. La conduttrice e produttrice era stata informata della nascita ormai imminente, per questo si era recata in città poco prima del parto per poi portare a casa con sé la piccola. Il suo arrivo rappresenta per lei un segno di rinascita, a distanza di quasi duescomparsa del suo primogenito, Alejandro Lecquio Garcia, morto a maggio del 2020 a causa di un cancro. Il parto sarebbe avvenuto il 20 marzo 2023, due giornila neonata avrebbe lasciato la ...

