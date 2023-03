Alba Parietti premiata, Leone d'Oro alla carriera ma non è così: è una targa! (Di mercoledì 29 marzo 2023) Alba Parietti è tra coloro che saranno premiati con il Leone d'Oro al Gran Premio Internazionale di Venezia. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 31 marzo 2023 a Palazzo Grandi Stazioni (Fondamenta Santa Lucia in Venezia) sede della Regione Veneto. Si sta facendo estrema confusione su questo premio. Il Leone d'Oro che riceverà la showgirl e che ha strombazzato con orgoglio a Storie Italiane nella puntata di mercoledì 29 marzo 2023 non è il Leone d'Oro in sè. Cosa c'entra Alba Parietti con la Mostra del Cinema di Venezia e il premio assegnato dalla Biennale? Un bel nulla! Quello che riceverà tra le mani sarà semplicemente una targa di riconoscimento alla sua carriera. Il portale Davide Maggio ha fatto sapere ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 marzo 2023)è tra coloro che saranno premiati con ild'Oro al Gran Premio Internazionale di Venezia. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 31 marzo 2023 a Palazzo Grandi Stazioni (Fondamenta Santa Lucia in Venezia) sede della Regione Veneto. Si sta facendo estrema confusione su questo premio. Ild'Oro che riceverà la showgirl e che ha strombazzato con orgoglio a Storie Italiane nella puntata di mercoledì 29 marzo 2023 non è ild'Oro in sè. Cosa c'entracon la Mostra del Cinema di Venezia e il premio assegnato dBiennale? Un bel nulla! Quello che riceverà tra le mani sarà semplicemente una targa di riconoscimentosua. Il portale Davide Maggio ha fatto sapere ...

