Terroristi italiani in Francia | oggi attesa sentenza su estradizione

(Di martedì 28 marzo 2023) Sono 10 gli ex militanti di estrema sinistra, in gran parte legati alle Brigate Rosse, per il quale quest'la Corte di Cassazione di Parigi deciderà per l'verso l'Italia. Tra di loro presenti anche Giorgio Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi, e le due ex brigatiste Marina Petrella e Roberta Cappelli.

La Corte di Cassazione francese si pronuncia questo pomeriggio sull'estradizione dei dieci exdi estrema sinistra condannati per dei fatti risalenti agli anni di piombo. Il gruppo conta 8 uomini e 2 donne, tra cui il co - fondatore di Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani , ...L'ultima possibilità, per la giustizia italiana, di ottenere l'estradizione per i diecidi estrema sinistra già condannati in via definitiva per i crimini commessi, prima della fuga ...L'ora della verità per i 10 exrossida anni rifugiati a Parigi: martedì il verdetto della Corte di Cassazione francese sull'estradizione 26 Marzo 2023 La presidente della Chambre ...

Chi sono i 10 ex terroristi italiani per cui la Cassazione francese decide sull’estradizione Vanity Fair Italia

L'ultima possibilità, per la giustizia italiana, di ottenere l'estradizione per i dieci terroristi di estrema sinistra già condannati in via definitiva per i crimini commessi, prima della fuga ...(ANSA) - VENEZIA, 28 MAR - "Sorroche è rimasto immischiato nel paradosso del terrorista: pretende diritti e facoltà a suo favore ma non li riconosce ai suoi interlocutori": lo ha sostenuto stamane ...