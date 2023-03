Superbonus, via libera della Commissione Finanze al decreto: tra le novità, proroga villette, nuovo nuova piattaforma crediti, detrazione 10 anni (Di martedì 28 marzo 2023) Superbonus decreto crediti al voto nella serata di ieri, 27 marzo, in Commissione Finanze della Camera: vari gli emendamenti approvati. Il relatore del provvedimento, Andrea de Bertoldi, di Fratelli d’Italia, ha incassato l’ok della Commissione e riferirà in Aula domani, mercoledì 29 marzo. Varie le novità che hanno avuto l’approvazione, tra le quali rientrano la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023)al voto nella serata di ieri, 27 marzo, inCamera: vari gli emendamenti approvati. Il relatore del provvedimento, Andrea de Bertoldi, di Fratelli d’Italia, ha incassato l’oke riferirà in Aula domani, mercoledì 29 marzo. Varie leche hanno avuto l’approvazione, tra le quali rientrano la ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : A Roma il corteo degli ‘esodati’ del Superbonus: “Traditi da Meloni, ditte falliscono”. In piazza anche Conte: “Gov… - petergomezblog : Corteo degli esodati del Superbonus, Conte contro i cori: “Non siamo qui per insultare governo e Meloni, se continu… - petergomezblog : Superbonus, a Genova sfilano le imprese edili. Corteo con 500 furgoni e mille operai: “Milioni di crediti ma senza… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Superbonus, per le villette verso proroga al 30 settembre: via libera in Commissione - marsion65 : RT @ElioLannutti: Superbonus: salta la detrazione per i redditi bassi -