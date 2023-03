Saldi tutto l’anno e niente vincoli alle promozioni: le novità per il commercio nel Ddl concorrenza (Di martedì 28 marzo 2023) Le vendite promozionali potranno essere libere. E potranno essere organizzate anche a ridosso dei Saldi. Lo prevede la bozza del ddl concorrenza che oggi sarà esaminata dal consiglio dei ministri. In un articolo dedicato proprio alle semplificazioni in materia di attività commerciali viene inoltre sottratta alle Regioni la disciplina dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione. Quindi i Saldi potranno avere luogo tutto l’anno. E i vincoli temporali sono cancellati anche in caso di promozioni. Il Messaggero spiega che l’articolo 7 del nuovo provvedimento cancella semplicemente il riferimento a periodi e durata dall’elenco dei poteri regionali. E quindi, almeno sulla carta, non ci saranno ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Le vendite promozionali potranno essere libere. E potranno essere organizzate anche a ridosso dei. Lo prevede la bozza del ddlche oggi sarà esaminata dal consiglio dei ministri. In un articolo dedicato propriosemplificazioni in materia di attività commerciali viene inoltre sottrattaRegioni la disciplina dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione. Quindi ipotranno avere luogo. E itemporali sono cancellati anche in caso di. Il Messaggero spiega che l’articolo 7 del nuovo provvedimento cancella semplicemente il riferimento a periodi e durata dall’elenco dei poteri regionali. E quindi, almeno sulla carta, non ci saranno ...

