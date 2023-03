Piacenza | squalifica per capitan Cesarini | la sua colpa contro la Pro Patria

(Di martedì 28 marzo 2023)arrivata per Alessandroo del: il tutto è dovuto ai fatti accadutila ProLa Procura Federale, dopo tre mesi, ha deciso dire per una giornata ilo delAlessandro, colpevole di non aver impedito l’interlocuzione tra la sua squadra e tifosi sotto il settore ospiti, quando i sostenitori intimidirono i calciatori nel matchla Pro. Per lui, in aggiunta allo stop per la prossima gara, anche una multa di 4 mila euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NewsTuttoC : Piacenza, multa e squalifica per Cesarini dopo i fatti di Sesto S. Giovanni -

... PalaDozza, 30/4/2023, ore 17:00 Assigeco - Cividale del Friuli, PalaBanca, 7/5/2023, ore 18:00 Questa la classifica della seconda fase Precedente, che tegola! Multa eper ...Precedente Si accascia a terra sul marciapiede, passante interviene col defibrillatore ma per lei non c'è nulla da fare: muore 65enne La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound24 ...... 13 a testa per Palumbo e Briscoe, 12 per il rientrante Gentile dopo le tre giornate di... Ora arrivano 6 partite contro Torino,e Milano che sono tre squadre di assoluto livello. ...

Cesarini, che tegola! Multa e squalifica dopo i fatti di Sesto Piacenza24

Il giocatore del Piacenza paga una condotta omissiva ai tempi della partita contro la Pro Sesto. La sentenza della Federazione spiega, infatti, i motivi per cui Cesarini è stato squalificato.Il centrocampista e capitano del Piacenza Alessandro Cesarini è stato squalificato per una giornata per i fatti accaduti il 4 dicembre 2022 in seguito alla gara in casa della Pro Sesto. Salterà dunque ...