F1 - Max Verstappen | Non pensavo di poter lottare per la pol - le sensazioni erano negative

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sempre e solo Max: l’olandese ottiene la pole position nella Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami. Il tre volte campione del mondo partirà quindi dalla prima casella anche nella Sprint Race di domani e accanto a lui ci sarà un grande Charles Leclerc, che è riuscito a tenergli testa alla grande. Ecco le impressioni a caldo per il pilota della Red Bull: “Onestamente mi era sembrato un giro terribile, ma evidentemente era difficile far funzionare le gomme nella terza sessione di qualifiche. Già nel Q2 non era andata alla grande e nel Q3 non sono migliorato tanto con le soft, ma in qualche modo siamo comunque riusciti ad arrivare primi e accetto questa sorpresa positiva”. Sulleavute oggi: “Per me non è stato il massimo guidare oggi, nelle prove invece ero molto a mio agio ed è andata meglio, nelle qualifiche invece ho lottato. ...