Senua’s Saga | Hellblade 2 - Microsoft promette una grande campagna marketing

(Di venerdì 3 maggio 2024)ha annunciato tutta una serie di attività riguardanti ladi2, uno dei giochi first party del colosso americano più importanti che verranno rilasciati quest’anno. Nello specifico il nuovo capitolo della serie che racconta le vicende di Senua verrà rilasciato tra circa tre settimane, ma a partire dalla prossima settimanadarà il via alla suavolta a promuovere il titolo. Grazie a GamingBolt scopriamo che il vicepresidente deldi Xbox, Aaron Greenberg, ha condiviso i primi dettagli in merito ai “grandi piani diglobali e regionali diper supportare...

Nelle scorse ore, sono stati ufficialmente svelati i requisiti della versione PC di Hellblade 2: Senua’s Saga , in quattro diversi preset: scopriamoli insieme, in questo articolo dedicato Fra gli attesissimi di questo quasi estivo maggio 2024 c’è sicuramente Hellblade 2: Senua’s Saga , sequel ... Continua a leggere>>

Senua's Saga: Hellblade 2 , la nuova esclusiva Xbox in uscita il prossimo 21 maggio, è già svettata sulla città del peccato pochi mesi fa, durante la campagna natalizia di Xbox Series X/S , ma ... Continua a leggere>>

Lords of the Fallen farà parte della line - up di giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà del mese, insieme a Senua's Saga: Hellblade 2 . A riferirlo è la testata statunitense Exputer, già rivelatosi estremamente attendibile in precedenza, che afferma di aver ricevuto l'informazione da una delle sue fonti. Se ... Continua a leggere>>