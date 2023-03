Morto suicida nella sua falegnameria sequestrata un mese fa per violazione delle norme ambientali (Di martedì 28 marzo 2023) Un imprenditore di Marano di Napoli, Giovanni Cerqua, 52 anni, si uccide all’interno della falegnameria sequestratagli un mese fa dalla polizia municipale per inadempimenti delle norme ambientali. A darne notizia è il Mattino.it. Il corpo di Cerqua è stato rivenuto dai carabinieri di Marano allertati dai parenti dell’imprenditore, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 marzo 2023) Un imprenditore di Marano di Napoli, Giovanni Cerqua, 52 anni, si uccide all’interno dellagli unfa dalla polizia municipale per inadempimenti. A darne notizia è il Mattino.it. Il corpo di Cerqua è stato rivenuto dai carabinieri di Marano allertati dai parenti dell’imprenditore, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

