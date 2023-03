“Minà ha passato gli ultimi tempi a raccontare la sua vita sui social, non voleva né censure né misure” (Di martedì 28 marzo 2023) Su La Repubblica Giuseppe Smorto ricorda Gianni Minà, scomparso ieri a 84 anni. “Gianni Minà ha passato gli ultimi tempi a raccontare la sua vita su Instagram, e che vita. Non aveva voglia di mostrarsi, non dava interviste, aveva bisogno dei suoi tempi per rispondere, e ormai i tempi delle tv e dei giornali sono diventati feroci”. Anche l’annuncio della sua morte è stato dato sui social. “Stava anche su Facebook perché non voleva censure né misure, stava preparando un libro sulla boxe, aveva portato ai Festival il film della sua vita, ma a Bari c’era andata solo sua moglie Loredana, regista. Non si sentiva più nemmeno uomo Rai e aveva ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) Su La Repubblica Giuseppe Smorto ricorda Gianni, scomparso ieri a 84 anni. “Giannihaglila suasu Instagram, e che. Non aveva voglia di mostrarsi, non dava interviste, aveva bisogno dei suoiper rispondere, e ormai idelle tv e dei giornali sono diventati feroci”. Anche l’annuncio della sua morte è stato dato sui. “Stava anche su Facebook perché nonné, stava preparando un libro sulla boxe, aveva portato ai Festival il film della sua, ma a Bari c’era andata solo sua moglie Loredana, regista. Non si sentiva più nemmeno uomo Rai e aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : La foto icona di Gianni Minà con Leone, Márquez e De Niro nacque così: «Era passato a trovarmi Muhammad Ali»… - napolista : “#Minà ha passato gli ultimi tempi a raccontare la sua vita sui social, non voleva né censure né misure” Il ricord… - ClaudioBertell8 : RT @criflower: Oggi la giornata è sua. Chi non hai visto una sua intervista? Altro giornalismo, altra tv che appartiene al passato, ai nost… - AlexanderLandSp : RT @criflower: Oggi la giornata è sua. Chi non hai visto una sua intervista? Altro giornalismo, altra tv che appartiene al passato, ai nost… - criflower : Oggi la giornata è sua. Chi non hai visto una sua intervista? Altro giornalismo, altra tv che appartiene al passato… -