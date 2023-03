LIVE Trevisan-Rybakina 3-6 0-6 | WTA Miami 2023 in DIRETTA | assolo della n 7 al mondo che conquista la semifinale

Leggi su oasport

(Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUBLEV (1° MATCH DALLE 17.00) LADI SONEGO-CERUNDOLO (5° MATCH DALLE 17.00, NON PRIMA DELL’1.00) 21:35 La nostradifinisce qui! Grazie mille per averci seguito, a tutti i lettori di OA Sport un buon proseguimento di serata! 21:33 Una vittoria (Sinner) e una sconfitta (), è questo fino ad ora il bilanciogiornata azzurra a. Il piatto però è ancora ricco, appuntamento alle 1.00 di notte sul Grandstand per la sfida che vede impegnato Lorenzo Sonego contro l’argentino Cerundolo, grande occasione per portare tra i primi 8 in Florida due ...