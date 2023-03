La Georgia di Kvara riprende la Norvegia, orfana di Haaland: 1 - 1 (Di martedì 28 marzo 2023) Un punto a testa, il primo per entrambe: Georgia - all'esordio ufficiale nel girone - e Norvegia non vanno oltre l'1 - 1 all'Adjarabet Arena di Batumi. Molto bene gli ospiti, privi di Haaland, nelle ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) Un punto a testa, il primo per entrambe:- all'esordio ufficiale nel girone - enon vanno oltre l'1 - 1 all'Adjarabet Arena di Batumi. Molto bene gli ospiti, privi di, nelle ...

