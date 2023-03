Kia - Tutti i dettagli della EV9 (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo aver mostrato le immagini in anteprima, la Kia svela Tutti i dettagli tecnici della Suv elettrica EV9. La Casa ha confermato che il debutto sui principali mercati globali è previsto per la seconda parte dell'anno, senza specificare per il momento dei prezzi di riferimento: dopo il lancio al Seoul Mobility Show, la Suv sarà presente anche al Salone di New York. 204 o 385 CV e fino a 541 km di autonomia. La EV9 nasce sulla base della piattaforma e-Gmp già utilizzata dalle altre elettriche marchiate Hyundai e Kia. Ritroviamo quindi l'architettura a 800 Volt e per tutte le versioni è prevista una batteria da 99,8 kWh. La Kia propone la EV9 in un allestimento a motore singolo e trazione posteriore da 204 CV e 350 Nm e in quello AWD a doppio motore da 385 CV e 600 Nm: la 2WD tocca i 100 km/h da fermo in 9,4 secondi, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo aver mostrato le immagini in anteprima, la Kia svelatecniciSuv elettrica EV9. La Casa ha confermato che il debutto sui principali mercati globali è previsto per la seconda parte dell'anno, senza specificare per il momento dei prezzi di riferimento: dopo il lancio al Seoul Mobility Show, la Suv sarà presente anche al Salone di New York. 204 o 385 CV e fino a 541 km di autonomia. La EV9 nasce sulla basepiattaforma e-Gmp già utilizzata dalle altre elettriche marchiate Hyundai e Kia. Ritroviamo quindi l'architettura a 800 Volt e per tutte le versioni è prevista una batteria da 99,8 kWh. La Kia propone la EV9 in un allestimento a motore singolo e trazione posteriore da 204 CV e 350 Nm e in quello AWD a doppio motore da 385 CV e 600 Nm: la 2WD tocca i 100 km/h da fermo in 9,4 secondi, ...

