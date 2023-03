Israele | dopo la riforma congelata il presidente Herzog chiede «negoziati immediati tra le parti»

(Di martedì 28 marzo 2023)la decisione del premier Benjamin Netanyahu di congelare la discussadella giustizia, arriva dalisraeliano Isaacla chiara richiesta di un «un immediato percorso negoziale». Da settimane il Paese è in rivolta per la controversache toglierebbe potere all’Alta Corte (con ruolo di Corte costituzionale e di Cassazione) per darli al governo: la frattura all’interno delto di maggioranza guidato da Netanyahu ha trovato pochi giorni fa l’estrema deriva con il licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant a seguito delle sue dichiarazioni contro la legge promossa dal primo ministro.la decisione di congelamento finla Pasqua ebraica, ilsi è ...

GERUSALEMME - Pochi istantila fine del discorso del primo ministro Benjamin Netanyahu che annuncia la sospensione dell'iter legislativo della riforma della giustizia per dare un'opportunità al dialogo, Benny Gantz e Yair ...Una battuta d'arresto, ma non un cambio di direzione, almeno per il momento. Inle maxi - proteste di piazza contro la riforma del sistema giudiziario con una mobilitazione mai vista, più di due mesi di manifestazioni, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato che ...Avviare 'un immediato processo negoziale' sotto gli auspici della presidenza per raggiungere un accordo di compromesso sulla riforma della giustizia ,le proteste e il caos ine la decisione del premier Benjamin Netanyahu di sospendere la riforma fino alla prossima sessione parlamentare, a inizio maggio. E' quello che nelle ultime ore ...

Israele, Netanyahu rinvia il voto sulla riforma della giustizia dopo l'ondata di proteste - Esteri QUOTIDIANO NAZIONALE

Quattro risposte per capire cosa sta succedendo in Israele, dove il premier Netanyahu ha congelato la riforma della giustizia dopo manifestazioni di piazza mai viste prima ...Israele: Netanyahu posticipa la riforma della giustizia. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che posticiperà la riforma della giustizia fino alla prossima sessione della ...