“Il cancro si è diffuso al cervello” Dramma per la cantante | l’annuncio choc | “Non so quanto vivrò”

(Di martedì 28 marzo 2023) Un vero e proprio, l’ennesimo, nella vita privata della vip, costretta ad affrontare da tanti anni una lotta durissima contro il. Ma l’ultimo annuncio, fatto nelle scorse ore, è il più agghiacciante e sta facendo preoccupare non poco i suoi tantissimi fan. A rivelare tutto è stata Linda Nolan, che ha ammesso il ritorno del tumore. Ormai ha raggiunto anche ile la situazione è sempre più allarmante. Nonostante questo, sta provando a combattere con la stessa determinazione di sempre. Linda Nolan ha quindi rotto il silenzio in un programma tv e ha confidato che il tumore si sta facendo sentire con metastasi che hanno coinvolto l’area cerebrale. Come ricordato da Leggo, la donna era stata colpita dalla gravissima patologia 18 anni fa, quando le era stato riscontrato unal seno superato alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wamnews_italian : Dubai Science Park: campagna di sensibilizzazione sul cancro al colon, il secondo più diffuso nel paese - AndreaUrso66 : @Misurelli77 Togliatti ha diffuso il comunismo, cancro del mondo - laschietta2 : Perché tanto schifo proprio ora? Ve lo siete mai chiesti? Spostando l’attenzione del popolo capra sulle guerre e le… - saluggia1 : RT @ArtemisiaBa: @saluggia1 (l’antiziganismo è un un cancro che dal populismo si è ben diffuso nella democrazia razzista di tanti benpensan… - ArtemisiaBa : @saluggia1 (l’antiziganismo è un un cancro che dal populismo si è ben diffuso nella democrazia razzista di tanti benpensanti). -

... nato negli Stati Uniti nel 1989 eoggi in 27 Paesi nel mondo. "Finalmente stanno ... raggiungere un numero sempre maggiore di donne che affrontano il, per donare loro, attraverso pratici ...... nato negli Stati Uniti nel 1989 eoggi in 27 Paesi nel mondo. 'Finalmente stanno ... raggiungere un numero sempre maggiore di donne che affrontano il, per donare loro, attraverso pratici ...... 'nessuna infiltrazione mafiosa' Cronaca [ 27/03/2023 ] Nel mese della sensibilizzazione al... rapporto che fu ripreso con lo smartphone e poidai due ragazzi, che lo fecero vedere agli ...

Tumore, Linda Nolan: «Le metastasi si sono estese al cervello». La cantante ha già avuto il cancro a seno, anc leggo.it

Pioggia di like e commenti In tv la cantante, oggi 64enne, ha dichiarato: «Voglio dirvi che sfortunatamente il cancro si è diffuso al cervello e questo, ovviamente, è spaventoso perché non ci sono ...Cosa dice l'oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 marzo 2023 | Ecco le previsioni, segno per segno, del celebre astrologo | Astrologia ...