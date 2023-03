Gianni Minà su Diego Armando Maradona: l’amicizia, le interviste e i video distrutti (Di martedì 28 marzo 2023) Le dichiarazioni di Gianni Minà su Diego Armando Maradona sono tra le più belle della storia del grande numero 10. La loro è stata un’amicizia sincera e leale che è durata per tanti anni. E che ha legato il giornalista e il calciatore argentino anche nei momenti più difficili, non solo in quelli dei trionfi personali del Pibe de Oro. Come quando Maradona volle Minà accanto a sé anche dallo psicologo, per filmare gli incontri in video. Considerato da Minà il più grande giocatore di tutti i tempi. Persino più forte di Pelé, perché ha fatto gli stessi prodigi del brasiliano, ma a velocità doppia. Molte volte i due si sono incontrati professionalmente. Con un tacito patto a cui hanno sempre onorato. Minà avrebbe sempre ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 28 marzo 2023) Le dichiarazioni disusono tra le più belle della storia del grande numero 10. La loro è stata un’amicizia sincera e leale che è durata per tanti anni. E che ha legato il giornalista e il calciatore argentino anche nei momenti più difficili, non solo in quelli dei trionfi personali del Pibe de Oro. Come quandovolleaccanto a sé anche dallo psicologo, per filmare gli incontri in. Considerato dail più grande giocatore di tutti i tempi. Persino più forte di Pelé, perché ha fatto gli stessi prodigi del brasiliano, ma a velocità doppia. Molte volte i due si sono incontrati professionalmente. Con un tacito patto a cui hanno sempre onorato.avrebbe sempre ...

