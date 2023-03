Calciomercato Juventus, un top ai saluti: Allegri disperato (Di martedì 28 marzo 2023) Allegri, per la prossima stagione, rischia di perdere un giocatori di assoluto valore; andiamo a vedere di chi stiamo parlando. La Juventus sembra stia già programmando la prossima stagione; sono diversi i reparti che rischiano di dover essere rinforzati dalla difesa, viste le condizioni di Bonucci, al centrocampo qualora Rabiot non dovesse rinnovare il proprio contratto. Allegri (LaPresse)Anche a livello offensivo, i bianconeri potrebbero dover operare in entrata; nella prossima stagione, infatti, Allegri rischia di non avere più a disposizione un giocatore di assoluto livello. Stiamo parliamo di Iling, esterno offensivo dalle grande potenzialità e che può avere un futuro idilliaco nel club bianconero; stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante potrebbe tornare in Inghilterra con il Chelsea fortemente interessato ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 marzo 2023), per la prossima stagione, rischia di perdere un giocatori di assoluto valore; andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Lasembra stia già programmando la prossima stagione; sono diversi i reparti che rischiano di dover essere rinforzati dalla difesa, viste le condizioni di Bonucci, al centrocampo qualora Rabiot non dovesse rinnovare il proprio contratto.(LaPresse)Anche a livello offensivo, i bianconeri potrebbero dover operare in entrata; nella prossima stagione, infatti,rischia di non avere più a disposizione un giocatore di assoluto livello. Stiamo parliamo di Iling, esterno offensivo dalle grande potenzialità e che può avere un futuro idilliaco nel club bianconero; stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante potrebbe tornare in Inghilterra con il Chelsea fortemente interessato ...

