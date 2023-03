27 Marzo 2023 – I presidenti Zelensky e Duda promettono di preparare per eventi importanti (Di martedì 28 marzo 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto una conversazione con il suo omologo polacco, Andrzej Duda. “Ci stiamo preparando per eventi importanti” hanno affermato i due in un Tweet. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha messo in pausa una riforma giudiziaria che ha scatenato uno sciopero generale, divisioni politiche e proteste di massa nella più grave crisi interna del Paese degli ultimi anni. I carri armati britannici Challenger sono arrivati in Ucraina, ha dichiarato una portavoce del ministero della Difesa di Kiev. “Sono gia’ in Ucraina”, ha dichiarato all’AFP la portavoce Iryna Zolotar, senza fornire altri dettagli. Almeno due delle armi usate dalla killer di Nashville, Tennessee, sono state ottenute legalmente. Lo riportano i media americani. A fine Marzo, il Gun Violence ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 28 marzo 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr, ha avuto una conversazione con il suo omologo polacco, Andrzej. “Ci stiamo preparando per” hanno affermato i due in un Tweet. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha messo in pausa una riforma giudiziaria che ha scatenato uno sciopero generale, divisioni politiche e proteste di massa nella più grave crisi interna del Paese degli ultimi anni. I carri armati britannici Challenger sono arrivati in Ucraina, ha dichiarato una portavoce del ministero della Difesa di Kiev. “Sono gia’ in Ucraina”, ha dichiarato all’AFP la portavoce Iryna Zolotar, senza fornire altri dettagli. Almeno due delle armi usate dalla killer di Nashville, Tennessee, sono state ottenute legalmente. Lo riportano i media americani. A fine, il Gun Violence ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : PRIMAVERA 2023 Seduti sulla riva del fiume ad aspettare Farà tutto la corrente Buon giovedì #30 marzo - ilvolo : ???? Panama, Marzo 2023. Spettacolare! Prossima data ??Questa sera SANTO DOMINGO, Teatro Nacional ???… - acmilan : Have a front-row seat at one of the most compelling fixtures in the game ?? #MilanNapoli: se possiedi una CRN Car… - MonsDiBruno : Vangelo del giorno 31 marzo 2023. - MEDIATURKEYSOAP : Beautiful anticipazioni 31 Marzo 2023 -