Uomini e donne | Martina Luchena in dolce attesa | l’annuncio sui social

(Di lunedì 27 marzo 2023)incinta. I fan sono in fermento dopo la lieta notizia condivisa dasui. L’ex corteggiatrice di “” è incinta e presto la famiglia si allargherà: diventeranno in 4. Infatti, l’influencer ha già un altro figlio che diventerà il fratello maggiore.... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : Dopo il “delitto Andreotti”, l’ex premier tira fuori le “donne” vittime dell’eccidio Fosse ardeatine (come tragicam… - ultimora_pol : Gaffe di Giuseppe #Conte sulle Fosse Ardeatine: ricorda la morte di '335 donne e uomini', ma nella rappresaglia fur… - GiuseppeConteIT : L’eccidio delle Fosse Ardeatine ancora oggi ci ricorda l’abominio della violenza nazifascista. Una vile rappresagli… - Angelo006100 : RT @jacopo_iacoboni: Non è tanto per l’errore in sé (l’ennesimo: non ci furono donne uccise), ma perché mostra come sono concepiti tutti i… - Seeellallero : @blankaut @_neve Come osa?! Si sa che gli uomini devono portare il completo anche al mare e le donne scollate e nud… -

'Dopo la strage di Cutro - si legge - ad oggi, più di 100 persone,e bambin, hanno perso la vita in nuovi naufragi nel nostro mare. Al di là di qualsiasi considerazione, è una tragedia ...Dopo la strage di Cutro, ad oggi, più di 100 persone,e bambini, hanno perso la vita in nuovi naufragi nel nostro mare. Al di là di qualsiasi considerazione, è una tragedia umanitaria ...In generale, glihanno passato mediamente 2 ore in meno in aula rispetto alle colleghe: sette contro nove circa. Questo è vero in 14 regioni su 20. In controtendenza soltanto Lazio, ...

Uomini e Donne, amatissima ex corteggiatrice in attesa del suo primo figlio Isa e Chia

Nuova settimana e nuove puntate di Uomini e Donne in arrivo, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.45 su Canale 5. In base a quanto svelato dalle anticipazioni, il dating show condotto da Maria De ...Bebè in arrivo per Martina Luchena. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato di essere incinta. Si tratta del primo figlio, frutto dell’amore che da circa due anni la lega a Maurizio Bonori ...