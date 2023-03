Ucraina, Zelensky in missione - lampo a Zaporizhzhia: coi russi centrale in pericolo (Di lunedì 27 marzo 2023) - Ha visitato la regione dove si trova la centrale nucleare presidiata dai russi. A Mosca nuovi veleni attorno al Cremlino: diffuso un audio di due oligarchi che accusano Putin di aver danneggiato la ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 marzo 2023) - Ha visitato la regione dove si trova lanucleare presidiata dai. A Mosca nuovi veleni attorno al Cremlino: diffuso un audio di due oligarchi che accusano Putin di aver danneggiato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Alcuni politici usano il termine “conflitto”, questa non è una lite tra due parti ma un’aggressione. Noi ucraini d… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'attore Orlando Bloom, ambasciatore Unicef, a Kiev incontra il presidente ucraino Zelensky. Tra i temi a… - MarcoFattorini : Una giornata all’ambasciata ucraina. La resistenza di Kyiv contro la propaganda russa e il populismo italiano. I di… - ZioKlint : RT @SicilianoSum: Per essere un Paese in guerra in #Ucraina adesso vanno tutti: politici, attori, scrittori.... #Kiev #Russia #Zelensky #U… - Genomalieno : RT @SicilianoSum: Per essere un Paese in guerra in #Ucraina adesso vanno tutti: politici, attori, scrittori.... #Kiev #Russia #Zelensky #U… -