Corbo: “Osimhen Più che per i gol, lo ricorderemo per gli incontri-scontri” - corbo: “Osimhen Più che per i gol, lo ricorderemo per gli incontri-scontri” - ForzAzzurri.net - la Repubblica - corbo: "Osimhen Più che per i gol, lo ricorderemo per gli incontri-scontri" Il giornalista Antonio corbo, nel suo editoriale per il ...

Corbo su Osimhen: "Cessione necessaria per il club. Lo ricorderemo per altro, non per i gol" - corbo su Osimhen: "Cessione necessaria per il club. Lo ricorderemo per altro, non per i gol" - Il giornalista e firma storica Antonio corbo parla così di Osimhen su Repubblica nel suo editoriale post-gara: "La sua vendita si conferma come evento necessario anche per il club. Sarebbe altrimenti ...

Udinese, Cannavaro in conferenza: "Da napoletano non è stato facile, ma dal fischio d'inizio passa" - Udinese, Cannavaro in conferenza: "Da napoletano non è stato facile, ma dal fischio d'inizio passa" - Fabio Cannavaro, allenatore dell'Udinese, nella sala stampa del Bluenergy Stadium ha analizzato il pareggio per 1-1 contro il Napoli ...