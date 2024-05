L’Intelligenza Artificiale Trasforma la Pubblica Amministrazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’introduzione del(AI) nelle pubbliche amministrazioni (PA) rappresenta una svolta significativa verso la modernizzazione e l’efficienza del settore pubblico. Con il potenziale di rivoluzionare i servizi offerti ai cittadini, l’AI emerge come una delle tecnologie chiave per migliorare la gestione e l’erogazione dei servizi pubblici, grazie alla sua capacità di automatizzare compiti ripetitivi, migliorare le capacità predittive e supportare la personalizzazione dei servizi. Esperienze di Successo nell’Utilizzo dell’AI nella PA Laitaliana ha già intrapreso significativi passi avanti nello sviluppo e nell’utilizzo di soluzioni di intelligenza. Tra gli esempi più rilevanti figurano l’utilizzo di algoritmi di machine learning da ...

Sharp 55FQ5EG: recensione Google TV 55' 4K LED Quantum Dot - ... grazie all'intelligenza artificiale, questo Google TV Ultra HD ...assolutamente impercettibile scompare in pochi millimetri e l'...

Apple torna in auto forse collaborando con Rivian - Ma anche se l'accordo con Rivian o altro marchio di auto non dovesse andare in porto, è certo che le tecnologie Apple sviluppate per Apple Car, soprattutto lato intelligenza artificiale AI e guida ...