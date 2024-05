Da una parte il Ministero che ritiene i test fondamentali - dall' altra genitori e insegnanti per la maggior parte contrari

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 7 maggio 2024) Sono iniziate le tanto discusse prove Invalsi, ovvero idel Sistema Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione per gli studenti delle seconde e delle quinte elementari, delle prime e terze medie e in tutte le seconde superiori. Si tratta come ormai è noto, delle prove attitudinali che servirebbero, nelle intenzioni deldell’Istruzione, a valutare il livello di preparazione degli alunni italiani, in Italiano e Matematica. “Notte prima degli esami”: Venditti la canta al ...