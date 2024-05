Firenze - Michele Zarrillo in concerto al teatro Verdi

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 - Il suo brano più amato, oltre che una hit della miglior canzone italiana.approda venerdì 10 maggio aldinell’ambito del tour “Cinque giorni da 30 anni” con cui festeggia tre decadi di “Cinque giorni”, un evergreen che non smette di conquistare platee e generazioni. I biglietti – posti numerati da 29,90 a 69 euro - sono disponibili su www.ticketone.it, su www.bitconcerti.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.212320. Anticipato da un live a grande richiesta la scorsa estate a Ostia Antica, il tour prevede una serie di speciali appuntamenti, con ospiti a sorpresa, per incontrare sia i fan storici che quelli delle nuove generazioni che lo hanno recentemente scoperto ...

