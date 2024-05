Muffa nel pane e insetti nei pasti per una mensa scolastica: denunciata cooperativa di Vicenza - muffa nel pane e insetti nei pasti per una mensa scolastica: denunciata cooperativa di Vicenza - Dagli accertamenti condotti è emersa la presenza di insetti in alcune pietanze servite ai bambini di una scuola secondaria, nonché muffa nelle porzioni ...

Strage Casteldaccia, Fiorello: "Non si può morire quando si lavora" - Strage Casteldaccia, Fiorello: "Non si può morire quando si lavora" - (Adnkronos) - "Non si può morire quando si lavora". La puntata di VivaRai2! si è aperta oggi con un chiaro e sentito appello da parte di Fiorello sulla strage di Casteldaccia (Palermo) in cui sono ...

Vicenza, muffa nel pane e insetti nei pasti in mensa scolastica - Vicenza, muffa nel pane e insetti nei pasti in mensa scolastica - Insetti nelle pietanze servite ai bambini di una scuola e muffa nel pane. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, con il supporto dei funzionari del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nut ...