Fabrizio Corona svela i cachet dell’Isola dei Famosi | Joe Bastianich è quello che prende più soldi Per gli altri 500 euro lordi a settimana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) In molti si chiederanno, in queste settimane, i naufraghidei, al netto delle buone intenzioni di riscoprire se stessi durante un percorso definito anche spirituale, quanto guadagnano per stare su un’isola sperduta? Ci pensaa soddisfare la curiosità dei più. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato, durante il suo intervento al podcast MondoCash, qualche dato interessante: “Ad esempio Joeè il più famoso con ilpiù alto ma gliprendono poco. Per il resto vanno sui 500poco più. Io ricordo la mia esperienza ed ho fatto solo un reality. Ho partecipato a La Fattoria facendo un contratto per restare 14 giorni. Ho preso ...