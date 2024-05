Mentana risponde alla Gruber | Giudizio sprezzante - prendo le distanze da maleducati e ignavi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 7 maggio 2024) Enrico- TGLa7 Enriconon ci sta ea tono a Lilli, che ieri sera in diretta lo ha apertamente attaccato – “L’incontinenza è una brutta cosa”, ha affermato la conduttrice – per aver ricevuto la linea dal TGLa7 evidentemente oltre l’orario previsto (Otto e Mezzo è iniziato alle 20.53). “Dall’uno al nove per cento in mezz’ora. Questa è la curva degli ascolti – del tutto simile a quelle dei giorni precedenti – del tgla7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento” rivendica il direttore e conduttore del telegiornale di La7 in un post su Instagram, riferendosi agli ascolti ottenuti (1.582.000 spettatori, pari all’8.3%) nonostante il basso traino (1.5% della la serie Padre Brown). Il suo disappunto nei confronti della– ma anche della rete ...