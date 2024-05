Napoli - inserimento su Gudmundsson | Manna prova a soffiarlo alla Juve Cosa filtra sull’Inter e la richiesta del Genoa

La Gazzetta dello Sport – Inter scatenata , duello con il Napoli per Zirkzee e Gudmundsson L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione … L'articolo Inter scatenata , duello con il Napoli per Zirkzee e Gudmundsson proviene ...

Si accende il mercato del Napoli , nonostante manchino poco meno di due mesi all’inizio della sessione estiva. Arrivano conferme sull’interessamento per il talento Gudmundsson del Genoa La Serie A sta per terminare, e il Napoli inizia a programmare ...

Napoli, idea Gasperini per la panchina: lontana l’intesa per il rinnovo con l’Atalanta - napoli, idea Gasperini per la panchina: lontana l’intesa per il rinnovo con l’Atalanta - Nel casting per il prossimo allenatore che siederà sulla panchina del napoli spunta l’idea Gasperini, è ancora lontana l’intesa per il rinnovo con l’Atalanta mentre si avvicina sempre di più la ...

GAZZETTA - Napoli spaesato e triste, complice anche l'assenza di Kvaratskhelia e Zielinski - GAZZETTA - napoli spaesato e triste, complice anche l'assenza di Kvaratskhelia e Zielinski - La Gazzetta dello Sport ha commentato la gara tra Udinese e napoli, terminata 1-1: "Rimane così un napoli spaesato, triste, che mostra a lungo i difetti di una stagione intera, e ansima per raccoglier ...

Moretto: “Interesse concreto del Napoli per Gudmundsson, Manna ha già pronta la richiesta” - Moretto: “Interesse concreto del napoli per gudmundsson, Manna ha già pronta la richiesta” - Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto sul proprio profilo X ha fatto il punto sull'interesse del napoli per Albert gudmundsson del Genoa ...