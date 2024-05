Putin al Cremlino per la cerimonia di insediamento

È lunga la lista degli uomini che, come Putin , governano la Russia e vengono da San Pietroburgo . La vecchia scuola del sindaco Sobciak. The post Putin e il clan di Pietroburgo che domina il Cremlino appeared first on InsideOver.

È lunga la lista degli uomini che, come Putin , governano la Russia e vengono da San Pietroburgo . La vecchia scuola del sindaco Sobciak. The post Putin e il clan di Pietroburgo che domina il Cremlino appeared first on InsideOver.

Armi tattiche nucleari: l’Europa in allerta per le mosse di Mosca - Armi tattiche nucleari: l’Europa in allerta per le mosse di Mosca - Mentre putin giura per altri 6 anni ed annuncia esercitazioni nucleari al confine ucraino, i leader mondiali e NATO rispondono con preoccupazione.

Cameron: “L’Ucraina può usare le armi britanniche contro obiettivi russi” - Cameron: “L’Ucraina può usare le armi britanniche contro obiettivi russi” - L’Ucraina può usare le armi fornite dalla Gran Bretagna per colpire obiettivi all’interno della Russia. Lo ha dichiarato ...

Vladimir Putin atteso per il suo quinto giuramento presidenziale - Vladimir putin atteso per il suo quinto giuramento presidenziale - Il presidente russo Vladimir putin è atteso per il suo quinto giuramento presidenziale. La cerimonia avrà inizio alle 12:00 ora locale.