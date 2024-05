L’anacronismo storico della raccolta firme per le elezioni senza il digitale

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 7 maggio 2024) Il paradosso del. In un mondo iperconnesso, estremamente coinvolto nei processi virtuali, in cui l’intelligenza artificiale avrà sempre più un ruolo pervasivo, l’unico modo per esercitare la democrazia in Italia è quello di raccogliere manualmente delle, che possano essere autenticate da documenti di riconoscimento e timbri di rappresentanti istituzionali già eletti. Eppure, un modo alternativo era stato predisposto e stava procedendo speditamente verso l’approvazione, quando il ministro per la Transizioneera Vittorio Colao e il presidente del Consiglio era Mario Draghi. A onor del vero, in realtà, la piattaformaper ladelleaveva incontrato ostacoli anche con il precedente governo: le uniche realtà che avevano spinto moltissimo per il ...