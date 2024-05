Sanitaservice - Usb incontra il nuovo amministratore unic - Laliscia | Disponibilità a dialogare sui vari punti

(Di martedì 7 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoUn confronto durato oltre due ore e mezzo quello tenuto tra l’Unione Sindacale di Base ed ilo dellaGiuseppe Pulito, il quale ha mostrato apertura al dialogo sulla gran parte deipresenti nella piattaforma rivendicativa presentata da Usb.L’ha assunto l’impegno a calendarizzare incontri tematici al fine di affrontare, in ciascuna sede, gli interventi da mettere in campo.Sul completamento del percorso di internalizzazione che riguarda il servizio di emergenza /urgenza del 118, che a Taranto attende l’integrazione di circa 40 unità, Pulito ha manifestato l’intenzione di chiudere al più presto e, come l’Usb, ritiene che il bando debba considerare coloro che hanno effettivamente operato nel 118.Con ...

Usb: Ieri eroi, e oggi - Usb: Ieri eroi, e oggi - Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie; Dati di utilizzo; identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google ...

Primo Maggio con un sit-in davanti alla prefettura: lavoratori e Cobas riepilogano le vertenze in corso - Primo Maggio con un sit-in davanti alla prefettura: lavoratori e Cobas riepilogano le vertenze in corso - Focus inoltre sulle assunzioni dalla graduatoria del concorso pulitori di sanitaservice che attendono da oltre due ... accento sulla necessità di rispetto della clausola sociale nel nuovo appalto ...

Puglia, l'ultima delibera di Palese: stop ai pregiudicati in Sanitaservice - Puglia, l'ultima delibera di Palese: stop ai pregiudicati in sanitaservice - l’assessore alla Salute che il governatore Michele Emiliano ha dimissionato martedì con un messaggio Whatsapp per sbloccare il suo «rimpastino»: sono entrate in giunta due nuove esterne (Matrangola, ...