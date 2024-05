(Di martedì 7 maggio 2024) Al momento nessun commento da Fedez La foto di unaal cioccolato adornata da una singola candelina rosa e tre emoticon: due faccine sorridenti e una commossa. Così, in una storia su Instagram pubblicata in tarda notte,si appresta a festeggiare il suo 37esimo compleanno. Mentre lalascia presagire una celebrazione

Intervistato da un inviato di Pomeriggio 5, Fedez non ha gradito molto una battuta sull'ex moglie Chiara Ferragni ...Ecco come ha reagito.

(Adnkronos) – La foto di una torta al cioccolato adornata da una singola candelina rosa e tre emoticon: due faccine sorridenti e una commossa. Così, in una storia su Instagram pubblicata in tarda notte, Chiara Ferragni si appresta a festeggiare il ...

E anche Community. La crisi di gestione per Chiara Ferragni post Pandorogate - E anche Community. La crisi di gestione per chiara ferragni post Pandorogate - E così, Community, l'agenzia incaricata di risollevare chiara ferragni dalla crisi e tenerla in piedi dopo il Pandoro Gate, si ritira e lascia l'incarico. La squadra anti-crisi perde pezzi e l'agenzia ...

Chiara Ferragni compie oggi 37 anni: tortina al cioccolato e festa per pochi intimi. Tutti aspettano gli auguri di Fedez - chiara ferragni compie oggi 37 anni: tortina al cioccolato e festa per pochi intimi. Tutti aspettano gli auguri di Fedez - chiara ferragni oggi, martedì 7 maggio, compie 37 anni. L'influencer non ha pubblicato nessuna storia sul proprio profilo Instagram, in merito a eventuali feste di compleanno o sorprese ...

Chiara Ferragni compie 37 anni, una torta e gli auguri social - chiara ferragni compie 37 anni, una torta e gli auguri social - Marina Di Guardo, madre di chiara, condivide un affettuoso tributo alla figlia con una serie di fotografie che ripercorrono la vita di chiara, dalle sue prime espressioni di moda da bambina fino agli ...