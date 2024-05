Tutti i look mozzafiato del Met Gala 2024

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo giorni di supposizioni sugli abiti, fotomontaggi e ipotetiche liste di ospiti, è finalmente arrivata la fatidica notte del Met, la serata organizzata annualmente da Anna Wintour - che quest’anno ha scelto Zendaya, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez e Bad Bunny come co-conduttori - per raccogliere fondi destinati al Metropolitan Museum of Art di New York. La serata del Met coincide con l’inaugurazione della nuova mostra, che quest’anno ha come tema «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion» dove sono stati “risvegliati” 250 abiti abbracciando 400 anni di storia. Andrew Bolton - curatore responsabile del Costume Institute - ha spiegato come la mostra ha voluto omaggiare la natura e tutte le sue bellezze, dividendo il percorso in tre macro aree, Terra, Mare e Cielo: «La moda è una delle forme artistiche più legate alle emozioni, in ragione del suo legame con il ...

