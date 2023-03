Tajani, correnti FI mai esistite, c'è un solo leader (Di lunedì 27 marzo 2023) Forza Italia "è il partito di Silvio Berlusconi, c'è un leader. Parlare di scissioni mi sembra un periodo ipotetico dell'irrealtà. Forse la sinistra spera così ma le correnti non sono mai esistite, c'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Forza Italia "è il partito di Silvio Berlusconi, c'è un. Parlare di scissioni mi sembra un periodo ipotetico dell'irrealtà. Forse la sinistra spera così ma lenon sono mai, c'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Forza Italia, Tajani: 'Scissioni? Mi sembra periodo ipotetico di irrealtà': (Adnkronos) - 'Correnti mai esistite, c… - amerigormea : RT @ultimora_pol: Antonio #Tajani: 'Il leader di Forza Italia è uno soltanto, Silvio Berlusconi, e il partito è unito con lui, non ci sono… - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: Antonio #Tajani: 'Il leader di Forza Italia è uno soltanto, Silvio Berlusconi, e il partito è unito con lui, non ci sono… - ultimora_pol : Antonio #Tajani: 'Il leader di Forza Italia è uno soltanto, Silvio Berlusconi, e il partito è unito con lui, non ci… -