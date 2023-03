Pnrr impantanato | per la sanità speso meno di un quarto del previsto Al palo anche la spesa per inclusione e coesione sociale

(Di lunedì 27 marzo 2023) Solo 79 milioni contro i 343 preventivati (su 15,6 miliardi totali) per la “missione” Salute.di 240 milioni contro i 631 previsti per, che di miliardi a valere sulne ha a disposizione 19,8 totali. E 2,4 miliardi contro i 6,4 che avrebbero dovuto essere utilizzati per la transizione ecologica, il capitolo più pesante con 59,4 nell’intero arco del piano. Sono le cifre che l’Italia è riuscita a spendere nei primi tre anni di operatività del Piano nazionale di ripresa e resilienza a confronto con il cronoprogramma iniziale del governo Draghi. Il quadro, che dà la misura del pantano in cui è finito il Recovery e spiega l’appello del capo dello Stato Sergio Mattarella a “mettersi alla stanga”, emerge dalla preoccupante ricognizione della Corte dei Conti che sarà ...

La macchina italiana delsi è inceppata. Le risorse messe in campo dall'Unione Europea sono quelle di una Ferrari, ma sulla loro messa a terra la velocità è quella di una Twingo. Il cambio di passo, promesso in ...... rispetto ad una revisione ed un aggiornamento del, costruito in un contesto completamente ... Il problema è che il confronto con il Governo oggi sembra essersi. E non parlo solo di ...Il fondo per la compensazione degli extra costi generati dal caro materiali si è: inevase circa 11 mila domande. Inoltre, risultano non pagati gli 'Stati di avanzamento ... le garedel ...

Servono 15mila tecnici a livello territoriale. Ma ne sono stati assunti poco più di duemila. La scarso appeal del ‘pubblico’ agli occhi di un giovane ...