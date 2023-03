Napoli | Raspadori torna in gruppo da domani | una nuova arma per Spalletti

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ilarriva nel momento clou della stagione. Il sogno scudetto sta per concretizzarsi ma c’è anche da pensare alla Champions League, con la squadra diche dovrà affrontare il Milan nei quarti di finale. Nell’ultimo mese gli azzurri hanno giocato senza Giacomo, rimasto fuori dalle rotazioni per una distrazione muscolare. L’attaccante della Nazionale potrebbe peròre a disposizione in questo rush finale. Secondo quanto affermato dai giornalisti di Sky,tornerà ingià nella giornata diper potersi allenare con i compagni, puntando ad un ritorno in panchina per la sfida di campionato proprio contro il Milan del 2 aprile. Una rotazione importante in più per Lucianoin vista di queste ultime ...

La pausa per le nazionali regala al Napoli un grande rientro: Giacomo Raspadori, infatti, è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo, cosa che dovrebbe fare nella giornata di martedì, e di conseguenza a rimettersi a disposizione di Spalletti. Un mese e mezzo dopo il Napoli dovrebbe ritrovare Giacomo Raspadori. Fermatosi lo scorso 15 febbraio, l'attaccante domani dovrebbe riprendere in gruppo gli allenamenti che gli azzurri ricominceranno in vista della ripresa del campionato.

